Software di monitoraggio della flotta - App più popolari - Saint Martin

One Step GPS

onestepgps.com

Il nostro monitoraggio GPS di alta qualità con un fantastico assistenza clienti sta davvero cambiando il settore. La maggior parte delle società GPS e delle società di software considera l'assistenza clienti come uno spreco di risorse. Cercano modi per automatizzarlo, esternalirlo o addebitare un extra per questo. Pensiamo che sia molto miope. Vediamo un incredibile supporto clienti come una parte essenziale di stare dietro il nostro prodotto. Quando si tratta di essere reattivi e proattivi, ci impegniamo a lasciare ogni altra società di monitoraggio GPS nella polvere, crediamo che per guadagnare la tua attività e mantenerlo dobbiamo fornire un prodotto leader di mercato. Offriamo i nostri prodotti direttamente dai principali produttori di dispositivi di localizzazione GPS negli Stati Uniti. Offriamo una garanzia in denaro senza rischio di 100 giorni. Le cancellazioni sono così rare che copriamo persino la spedizione in entrambi i modi. Come va per fiducia?