Software di monitoraggio della flotta - App più popolari - Islanda

HyperTrack fornisce gli elementi costitutivi per automatizzare i lavori e la forza lavoro on-demand. Le sue API e SDK per la pianificazione, l'assegnazione, il monitoraggio e la verifica apprendono dai dati reali per migliorare i KPI operativi, tra cui il tasso di completamento dei lavori, l'affidabilità della forza lavoro, la produttività e la puntualità delle consegne. Con la sua piattaforma solida e intuitiva per gli sviluppatori, fornisce soluzioni di automazione della forza lavoro e di prova del lavoro apprezzate da aziende di vari settori, dall'industria leggera, alla sicurezza, al dettaglio, all'ospitalità e alla sanità, all'energia e ai trasporti. HyperTrack gode di una presenza globale con oltre 300 clienti che si affidano alla sua piattaforma per una maggiore visibilità, efficienza operativa e scalabilità per supportare la forza lavoro on-demand per lavori orari, su attività e su turni, consegna, assistenza sul campo e vendite. HyperTrack viene utilizzato per migliorare la produttività, l'affidabilità e la sicurezza di oltre 2 milioni di lavoratori gig negli Stati Uniti, insieme a milioni di lavoratori in Europa, India, America Latina e Africa.