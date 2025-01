Software per la gestione della flotta - App più popolari - Ungheria

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo è un software di gestione della flotta progettato appositamente per i proprietari di flotte. I proprietari di flotte possono ora pianificare, ottimizzare e assegnare facilmente percorsi più veloci ai propri autisti in base alla loro priorità. Zeo rientra anche nelle migliori app software di gestione delle consegne, pianificazione del percorso e gestione dei trasporti. Cosa distingue Zeo Route Planner? I proprietari di flotte possono aggiungere autisti in blocco con un semplice clic e monitorare i propri autisti in tempo reale. I proprietari della flotta possono assegnare il percorso a un conducente specifico. Zeo ti fornirà il percorso migliore e più veloce possibile che ti farà risparmiare tempo e denaro. Le aziende specializzate nella consegna, che desiderano iniziare a offrire la consegna o che necessitano di migliorare le proprie operazioni di consegna scelgono Zeo Route Planner. Durante l'aggiunta degli autisti all'elenco, i proprietari della flotta possono anche aggiungere i dettagli degli autisti, assegnare gli autisti ai negozi di base, assegnare gli autisti ai veicoli e impostare gli orari di inizio e fine degli autisti. Pianificazione e ottimizzazione del percorso senza sforzo: i conducenti possono avere accesso alle app Android e iOS per vedere il percorso più breve possibile. Pianifica meglio i tuoi percorsi e risparmia fino a 2 ore su ogni viaggio. I proprietari e gli autisti della flotta possono effettuare percorsi illimitati senza alcun impegno di utilizzo. Puoi anche definire le competenze dei singoli conducenti, creare percorsi tramite Excel e ottenere l'ottimizzazione basata sulle competenze. Metodi versatili di immissione della posizione: puoi anche aggiungere più posizioni caricando un file Excel o utilizzando anche la nostra funzione di scansione delle immagini. Aumenta l'efficienza del percorso, scala facilmente e semplifica la pianificazione del percorso di consegna con l'app per autisti e il software di consegna più famosi al mondo. Durante l'assegnazione dei percorsi, i proprietari della flotta possono anche aggiungere identificatori del veicolo: nome e numero, capacità del veicolo, capacità di peso del pacco e volume del pacco insieme al valore. I proprietari di flotte possono chattare direttamente con i propri autisti lungo il percorso e monitorare la loro posizione in tempo reale. I proprietari di flotte possono anche inviare aggiornamenti in tempo reale ai clienti e fornire il miglior servizio clienti. Puoi anche ottenere la prova di consegna dopo la consegna del corriere. Una volta consegnati gli ordini potrai avere una visione dettagliata di tutti i percorsi realizzati fino ad oggi insieme ad una rapida panoramica sui n. delle fermate effettuate, luoghi di inizio e fine, conducente assegnato Per quanto riguarda il modello di tariffazione, i proprietari della flotta sono tenuti a pagare per posto, non per conducente. Puoi avvalerti del miglior servizio clienti in caso di problemi. Il nostro team risponde in meno di 2 ore ad ogni domanda. Zeo ti offre l'opzione di integrazione con alcuni software come Zapier e Shopify che rendono il tuo compito più automatizzato e semplice. Puoi scoprire l'integrazione di Zapier qui: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Scopri i vantaggi di Zeo Route Planner visitando il nostro sito web all'indirizzo: https://zeorouteplanner.com/ Prenota un demo con i nostri esperti per sperimentare in prima persona come Zeo può rivoluzionare la gestione della tua flotta e portare le tue operazioni di consegna a nuovi livelli. Noi di Zeo offriamo una trasformazione nel modo in cui gestisci e ottimizzi la tua flotta. Unisciti alle fila delle aziende che già beneficiano dell'app per autisti e del software di consegna più famosi al mondo. Fai la scelta intelligente per la tua flotta: scegli Zeo Route Planner.