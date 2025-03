Whip Around

whiparound.com

Un sistema di manutenzione della flotta potente ma intuitivo, la frusta ti aiuta a mantenere l'intera flotta sicura, conforme e in viaggio. La piattaforma di gestione della flotta intorno collega ogni punto del processo di manutenzione del veicolo e delle attrezzature in un sistema: il che significa che i manager possono utilizzare i dati relativi alle ispezioni, alle riparazioni, alla conformità e al tempo di attività per prendere decisioni più intelligenti per la flotta. Fire in giro supporta tutta la tua squadra: gestori, piloti e meccanici. FLEET MANAGERS: - Monitor fleet health within the fleet maintenance analytics dashboard - Set schedules for preventive maintenance - Create, prioritize, and track work order progress - Get push notifications when defects appear DRIVERS: - Perform, sign, and submit daily inspections through our DOT-compliant app - Immediately report issues that need maintenance attention by capturing photos and voice-to-text on their mobile devices - Get push notifications if inspections are missing or incomplete MECHANICS: - Notifiche push per nuovi ordini di lavoro e difetti - Documentazione e monitoraggio degli ordini di lavoro automatici - contrassegna facilmente i guasti come corretti o indirizzati all'interno della WHIP attorno all'app che i conducenti di dati raccolgono con l'app alimenta il portale di gestione della manutenzione della flotta, in cui i gestori della flotta possono tenere traccia dei difetti a livello della flotta, monitorare gli ordini di lavoro e osservare i guidatori aggiornati e le leaderboard di asset. I dati aggregati si inseriscono anche nel cruscotto di manutenzione di Whip Around in modo che i meccanici possano monitorare difetti, ordini di lavoro e inventario delle parti. Fire in giro mantiene la tua flotta conforme e aiuta i conducenti a tornare a casa al sicuro alla fine della giornata.