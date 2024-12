Più popolari Aggiunti di recente Software per la manutenzione della flotta - App più popolari - Norvegia

Il software per la manutenzione della flotta assiste gli utenti nella gestione della manutenzione dei veicoli, nel monitoraggio dell'utilizzo e nell'identificazione delle esigenze di riparazione per le loro flotte. Utilizzando questo software, le aziende possono ridurre al minimo i tempi di inattività e le spese di manutenzione, prolungare la vita delle apparecchiature e ridurre i costi di ricambi e inventario. Questo tipo di software viene spesso utilizzato dalle società di supply chain e di logistica che gestiscono quotidianamente flotte di veicoli. Sebbene la funzionalità di manutenzione della flotta sia spesso inclusa come modulo in un software di gestione della flotta più ampio, esistono soluzioni autonome progettate specificamente per concentrarsi sulla manutenzione. Questi strumenti possono anche offrire funzionalità di sistema di informazione geografica (GIS) o integrarsi con software GIS per tracciare la posizione in tempo reale dei veicoli.