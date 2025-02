Software per la manutenzione della flotta - App più popolari - Islanda

Whip Around

whiparound.com

Un sistema di manutenzione della flotta potente ma intuitivo, Whip Around ti aiuta a mantenere l'intera flotta sicura, conforme e in viaggio. La piattaforma di gestione della flotta Whip Around collega ogni punto del processo di manutenzione di veicoli e attrezzature in un unico sistema: ciò significa che i manager possono utilizzare i dati relativi a ispezioni, riparazioni, conformità e tempi di attività per prendere decisioni più intelligenti per la flotta. Whip Around supporta tutto il tuo team: manager, autisti e meccanici. GESTORI DELLA FLOTTA: - Monitora lo stato della flotta all'interno del dashboard di analisi della manutenzione della flotta - Imposta programmi per la manutenzione preventiva - Crea, assegna priorità e monitora l'avanzamento degli ordini di lavoro - Ricevi notifiche push quando compaiono difetti AUTISTI: - Esegui, firma e invia ispezioni giornaliere tramite il nostro DOT -App compatibile - Segnala immediatamente i problemi che richiedono attenzione di manutenzione acquisendo foto e messaggi vocali sui propri dispositivi mobili - Ricevi notifiche push se le ispezioni mancano o sono incomplete MECCANICA: - Notifiche push per nuovi ordini di lavoro e difetti - Documentazione automatica degli ordini di lavoro e monitoraggio - Contrassegna facilmente i guasti come corretti o risolti all'interno dell'app Whip Around. I dati raccolti dagli autisti con l'app alimentano il portale di gestione della manutenzione della flotta, dove i gestori della flotta possono tenere traccia dei difetti a livello di flotta, monitorare gli ordini di lavoro e osservare gli autisti e i classifiche delle risorse. I dati aggregati vengono inseriti anche nel dashboard di manutenzione di Whip Around in modo che i meccanici possano monitorare difetti, ordini di lavoro e inventario delle parti. Whip Around mantiene la tua flotta conforme e aiuta i tuoi autisti a tornare a casa sani e salvi alla fine della giornata.