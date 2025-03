Best Money Moves

Best Money Moves è un servizio mobile first progettato per aiutare le persone a misurare lo stress finanziario e quindi a ridurlo per ottenere il controllo della propria vita finanziaria. Il servizio viene venduto ai datori di lavoro che poi lo offrono ai propri dipendenti come beneficio gratuito per i dipendenti. Non vendiamo nulla. Non ci sono annunci. E non ci sono trucchi nascosti. Il nostro unico obiettivo è aiutare le persone a fare mosse più intelligenti con i propri soldi fornendo informazioni pluripremiate, strumenti facili da usare, un sistema di ricompensa basato su punti e un sistema unico di mappatura dei contenuti che risolve i problemi finanziari in modo rapido e semplice. E per i datori di lavoro, dipendenti meno stressati dal punto di vista finanziario si traducono in una forza lavoro più felice, più sana e più produttiva.