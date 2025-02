Software per il benessere finanziario - App più popolari - Tagikistan

Betterment

betterment.com

Gestire un 401 (k) è impegnativo. Ecco perché il miglioramento del lavoro rende semplice per i datori di lavoro offrire 401 (k) di alta qualità. Dall'assistenza amministrativa in corso e gestione degli investimenti, progettazione del piano personalizzato e integrazioni dei salari aerodinamiche: facciamo il sollevamento pesante in modo da non doverlo fare. Dai ai tuoi dipendenti l'accesso a una soluzione di risparmio di investimento e pensionamento di facile utilizzo e potente con portafogli personalizzabili di Betterment At Work, Guida finanziaria personalizzata, capacità di collegarsi a conti esterni e vari strumenti complementari di ricchezza, risparmi e investimenti-tutti accessibili tramite la nostra app mobile. Con il miglioramento del lavoro, il tuo 401 (k) può anche essere migliorato con nuove funzionalità come offrire una partita 401 (k) sui pagamenti dei prestiti agli studenti, nonché benefici finanziari aggiuntivi come la nostra gestione dei prestiti studenteschi, 529 risparmio per l'istruzione e 1: 1 coaching finanziario Vantaggi*. Con questo moderno mix di 401 (k) e benefici per il benessere finanziario, nonché istruzione e strumenti accessibili, il miglioramento del lavoro può aiutarti ad attrarre e trattenere i dipendenti felici, fornendo benefici di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi finanziari. *La gestione dei prestiti studenteschi mediante Betterment at Work ("SLM") è fornita in collaborazione con SpinWheel. 529 conti e i loro piani sono tenuti e gestiti da amministratori del programma e manager al di fuori del miglioramento. SLM, 529 e servizi di coaching finanziario sono disponibili solo come parte di un'offerta in bundle con un miglioramento 401 (k) nel piano professionista o di punta; Le commissioni aggiuntive si richiedono per l'uso nel PRO PROVE, Servizi non disponibili nel piano essenziale.