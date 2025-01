Software per il benessere finanziario - App più popolari - Romania

Betterment

Gestire un 401 (k) è impegnativo. Ecco perché Betterment at Work rende semplice per i datori di lavoro offrire un 401 (k) di alta qualità. Dal supporto amministrativo continuo alla gestione degli investimenti, alla progettazione di piani su misura e alle integrazioni ottimizzate delle buste paga: noi facciamo il lavoro pesante in modo che tu non debba farlo tu. Offri ai tuoi dipendenti l'accesso a una soluzione di investimento e risparmio previdenziale potente e facile da usare con i portafogli personalizzabili di Betterment at Work, una guida finanziaria personalizzata, la possibilità di collegarsi a conti esterni e vari strumenti complementari di creazione di ricchezza, risparmio e investimento, tutti accessibili tramite la nostra app mobile. Con Betterment at Work, il tuo 401 (k) può anche essere migliorato con nuove funzionalità come l'offerta di una corrispondenza 401 (k) sui pagamenti dei prestiti studenteschi, nonché ulteriori vantaggi finanziari come la nostra gestione dei prestiti studenteschi, 529 Education Savings e 1: 1 Financial Coaching vantaggi*. Con questo moderno mix di 401(k) e vantaggi per il benessere finanziario, nonché istruzione e strumenti accessibili, Betterment at Work può aiutarti ad attrarre e trattenere dipendenti felici fornendo al contempo i vantaggi di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi finanziari. *La gestione dei prestiti studenteschi di Betterment at Work ("SLM") è fornita in collaborazione con Spinwheel. 529 account e i relativi piani sono detenuti e gestiti da amministratori e manager del programma esterni a Betterment. I servizi SLM, 529 e Financial Coaching sono disponibili solo come parte di un'offerta in bundle con un miglioramento 401 (k) nel piano Pro o Flagship; si applicano costi aggiuntivi per l'utilizzo nel piano Pro, servizi non disponibili nel piano Essential.