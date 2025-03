Servizi di archiviazione nel cloud - App più popolari - Uzbekistan

ShareFile

Condividi in modo sicuro contenuti e collabora con clienti e team interni da qualsiasi dispositivo o luogo con ShareFile. I dipartimenti e le piccole imprese hanno bisogno di soluzioni semplici e sicure per collaborare con i clienti e tra loro. Con ShareFile, utilizza qualsiasi dispositivo per accedere in modo sicuro ai file, condividere dati e creare flussi di lavoro che fanno risparmiare tempo. Configurazione semplice e rapida: non è necessario l'IT. Condividi e invia file di qualsiasi dimensione su qualsiasi dispositivo: che tu sia in ufficio o in viaggio, avrai accesso sicuro ai tuoi file ovunque e in qualsiasi momento con l'archiviazione nel cloud. * Assicurati che i tuoi file siano sempre al sicuro: la crittografia a livello bancario protegge i tuoi file, le email e gli allegati in transito e a riposo. * Collabora in modo sicuro: audit trail e autorizzazioni configurabili per conoscere e controllare chi accede ai tuoi dati. * Ottimizza il processo di onboarding di clienti e dipendenti: i flussi di lavoro che fanno risparmiare tempo riducono le pratiche burocratiche manuali all'interno di un unico punto di collaborazione. * Alternativa al sito FTP sicuro: nessuna installazione di software, per te o per i tuoi clienti.