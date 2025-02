Servizi di archiviazione nel cloud - App più popolari - Sierra Leone

Google Drive

Google Drive è un servizio di archiviazione e sincronizzazione di file sviluppato da Google. Lanciato il 24 aprile 2012, Google Drive consente agli utenti di archiviare file sui propri server, sincronizzare file su dispositivi e condividere file. Oltre a un sito Web, Google Drive offre app con funzionalità offline per computer Windows e macOS e smartphone e tablet Android e iOS. Google Drive comprende Documenti Google, Fogli Google e Presentazioni Google, che fanno parte di una suite per ufficio che consente la modifica collaborativa di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, disegni, moduli e altro ancora. I file creati e modificati tramite la suite per ufficio vengono salvati su Google Drive. Google Drive offre agli utenti 15 gigabyte di spazio di archiviazione gratuito tramite Google One. Google One offre anche 100 gigabyte, 200 gigabyte, 2 terabyte, 10 terabyte, 20 terabyte e 30 terabyte offerti tramite piani a pagamento opzionali. I file caricati possono avere una dimensione massima di 5 terabyte. Gli utenti possono modificare le impostazioni sulla privacy per singoli file e cartelle, inclusa l'abilitazione della condivisione con altri utenti o la rendere pubblici i contenuti. Sul sito web, gli utenti possono cercare un'immagine descrivendone le immagini e utilizzare il linguaggio naturale per trovare file specifici, come "trova il foglio di calcolo del mio budget dello scorso dicembre". Il sito Web e l'app Android offrono una sezione Backup per vedere su quali dispositivi Android è stato eseguito il backup dei dati sul servizio e un'app per computer completamente revisionata rilasciata a luglio 2017 consente di eseguire il backup di cartelle specifiche sul computer dell'utente. Una funzionalità di accesso rapido può prevedere in modo intelligente i file di cui gli utenti hanno bisogno. Google Drive è un componente chiave di G Suite, l'offerta di abbonamento mensile di Google per aziende e organizzazioni. Come parte di piani G Suite selezionati, Drive offre spazio di archiviazione illimitato, report avanzati di controllo dei file, controlli amministrativi avanzati e maggiori strumenti di collaborazione per i team. Dopo il lancio del servizio, la politica sulla privacy di Google Drive è stata pesantemente criticata da alcuni media. Google ha una serie di Termini di servizio e accordi sulla privacy che coprono tutti i suoi servizi, il che significa che la lingua degli accordi garantisce all'azienda ampi diritti di riprodurre, utilizzare e creare opere derivate dai contenuti archiviati su Google Drive. Sebbene le politiche confermino anche che gli utenti mantengono i diritti di proprietà intellettuale, i difensori della privacy hanno espresso preoccupazione sul fatto che le licenze concedano a Google il diritto di utilizzare le informazioni e i dati per personalizzare la pubblicità e gli altri servizi forniti da Google. Altri media hanno invece notato che gli accordi non erano peggiori di quelli dei servizi di cloud storage concorrenti, ma che la concorrenza usa un "linguaggio più astuto" negli accordi, e hanno anche affermato che Google ha bisogno dei diritti per "muoversi file in giro sui suoi server, memorizza nella cache i tuoi dati o crea miniature di immagini". A marzo 2017, Google Drive contava 800 milioni di utenti attivi e a settembre 2015 contava oltre un milione di utenti paganti a livello aziendale. A maggio 2017, nel servizio erano archiviati oltre duemila miliardi di file.