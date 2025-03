PDFShift

pdfshift.io

PDFShift fornisce agli sviluppatori uno strumento per convertire i propri documenti HTML (raw o link) in PDF con alta fedeltà. Sono disponibili pacchetti per Node.js, Python e PHP e l'API consente di utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione. Sono disponibili funzionalità come filigrana e crittografia insieme a molte opzioni per personalizzare i documenti renderizzati in base alle tue precise esigenze.