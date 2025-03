Software di conversione file - App più popolari - Uganda

Nanonets

Nanonets è un servizio di elaborazione documenti intelligente basato sull'intelligenza artificiale specializzato nella tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Utilizzando algoritmi di autoapprendimento, Nanonets è in grado di automatizzare l'acquisizione dei dati da una varietà di documenti come fatture, ricevute, passaporti, carte d'identità e altro ancora. La tecnologia OCR basata sull'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere ed estrarre dati da documenti di qualsiasi formato e dimensione, non importa quanto complessi. Inoltre, Nanonets offre una varietà di soluzioni per aiutare i clienti a semplificare il flusso di lavoro di elaborazione dei documenti come automazione AP, elaborazione delle fatture senza contatto, analisi delle e-mail e integrazioni ERP. Nanonets è inoltre dotato di una gamma di convertitori OCR gratuiti che possono essere utilizzati per convertire PDF in Excel, CSV, JSON, XML e testo. Inoltre, il servizio fornisce anche uno strumento Web Scraper, Image to Excel e Image to Text. Nanonets ha ottenuto la fiducia di oltre 10.000 clienti in tutto il mondo ed è stato valutato positivamente su G2 Crowd, Capterra e GetApp. Il servizio ha aiutato i clienti a risparmiare tempo e denaro automatizzando l'immissione manuale dei dati. Esempi di casi d'uso di successo includono Remediation Contractor con sede nel Maryland che ha risparmiato il 90% del tempo per il proprio team di contabilità fornitori con l'estrazione delle fatture di Nanonets, Expatrio Global Services GMBH che ha ottenuto una riduzione del 95% del tempo per l'immissione manuale dei dati con l'OCR di Nanonets e In2 Project Management che ha aiutato una società di approvvigionamento idrico a risparmiare 700.000 AUD con l'intelligenza artificiale di Nanonets. Pronti per iniziare? Nanonets fornisce soluzioni pronte all'uso per i tipi di documenti più comuni come fatture, ricevute, carte d'identità, menu, curriculum, moduli e letture dei contatori. I clienti possono creare e configurare il proprio modello personalizzato in pochi clic. I clienti possono anche prenotare una consulenza gratuita di 30 minuti con gli esperti Nanonets per ottenere un servizio personalizzato