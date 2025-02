Software di conversione file - App più popolari - Slovacchia

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

In Adobe crediamo che i documenti siano più di una semplice raccolta di informazioni e prove. Sono fondamentali per connettere persone e idee, spingendo avanti il ​​business. Adobe Acrobat ti mantiene in contatto con il tuo team mentre porti avanti la tua attività, indipendentemente da dove lavori. Acrobat è la soluzione completa per PDF e firma elettronica a cui si affidano le aziende Fortune 500. Con Acrobat puoi creare, modificare, convertire, condividere, firmare e combinare facilmente documenti, tutto da un'unica piattaforma Adobe. Puoi creare esperienze digitali fluide che consentono al tuo team di collaborare e lavorare facilmente da qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque. La modalità Liquid in Acrobat consente inoltre agli utenti di visualizzare i PDF su schermi di piccole dimensioni senza la necessità di pizzicare e ingrandire. In collaborazione con Microsoft, stiamo reinventando il modo in cui viene svolto il lavoro in un ambiente di lavoro ibrido moderno, sicuro e connesso. Le soluzioni Acrobat sono progettate per integrarsi perfettamente con le tue app Microsoft preferite. Risparmia tempo creando, modificando, condividendo e firmando, tutto direttamente da Microsoft 365, Teams, Outlook e altro ancora. Inoltre, puoi anche accedere a integrazioni intelligenti con Google, Box e molte altre app che usi ogni giorno. Con Acrobat hai accesso alle funzionalità di protezione dei file per impedire che i tuoi documenti vengano copiati, modificati o stampati, per una maggiore tranquillità. Acrobat aiuta le organizzazioni a conformarsi agli standard di sicurezza e ai requisiti normativi come GLBA e FERPA. Soddisfa inoltre gli standard ISO 32000 per lo scambio di documenti elettronici, inclusi standard per scopi speciali come PDF/A per l'archiviazione, PDF/E per la progettazione e PDF/X per la stampa.