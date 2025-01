Software per le vendite sul campo - App più popolari - Filippine

Pepperi

pepperi.com

Pepperi fornisce ai marchi e ai grossisti di beni di consumo una piattaforma commerciale B2B completa per gestire in modo coerente tutti gli aspetti delle loro vendite omnicanale. Consentendoti di vendere di più, meglio e più velocemente, la nostra piattaforma combina in modo esclusivo e-commerce B2B, automazione della forza vendita, esecuzione della vendita al dettaglio e contabilità di percorso (vendite di furgoni) in una soluzione mobile integrata che funziona in modo nativo su tutti i dispositivi per massimizzare le vendite di persona e online Vendite B2B. Oltre 1.000 clienti, in più di 60 paesi, in diversi settori verticali (beni di largo consumo, bellezza e cosmetici, alimenti e bevande, occhiali e molti altri) si affidano a Pepperi per pianificare, eseguire e analizzare le proprie vendite omnicanale B2B: • Web e mobile B2B e- La piattaforma commerciale consente agli acquirenti di ordinare sempre e ovunque • Acquisizione di ordini online/offline semplificata grazie a cataloghi elettronici, promozioni commerciali e dati completi sui clienti • App per l'esecuzione della vendita al dettaglio per audit in negozio e merchandising e rifornimento • Consegna diretta in negozio e vendita di furgoni tramite un'app di contabilità del percorso per iOS e Android • Gestisci promozioni di trade marketing su tutti i canali contemporaneamente, utilizzando un'interfaccia utente intuitiva • La gestione centralizzata semplifica le operazioni omnicanale attraverso i punti di contatto con i clienti La piattaforma di livello aziendale di Pepperi in modo trasparente e si integra in modo sicuro con sistemi ERP come SAP Business One, SAP Business By Design e molti altri, rendendo i dati completamente accessibili ai rappresentanti sul campo e agli acquirenti, su tutti i dispositivi, online e offline.