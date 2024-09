Software per le vendite sul campo - App più popolari - Austria Più popolari Aggiunti di recente

Progettato per i dipendenti coinvolti nella pratica delle vendite porta a porta, il software di vendita sul campo assegna percorsi logici al personale di vendita, ottimizzando l'efficienza. Questi strumenti aiutano a guidare i membri del team attraverso i percorsi di vendita e mantengono i manager informati sulle posizioni dei propri dipendenti in tempo reale. Il software consente inoltre la registrazione delle vendite o delle transazioni riuscite e facilita il monitoraggio delle attività del team in viaggio. Il software per le vendite sul campo opera nell'ambito più ampio del software di vendita. Mentre altri software di vendita assegnano territori digitali per il contatto tramite telefono, e-mail o videochiamata, i software di vendita sul campo si distinguono fornendo territori di localizzazione fisica, collegando perfettamente i venditori agli indirizzi fisici dei loro lead. Alcuni strumenti possono anche integrarsi o funzionare come un sistema CRM (Customer Relationship Management), estraendo informazioni di contatto e fungendo da hub centrale per aggiornamenti e note sul campo.