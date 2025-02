Piattaforme di rilevamento e risposta estese (XDR). - App più popolari - Tunisia

Defense.com

Defense.com è una piattaforma XDR che contiene tutto ciò di cui la tua organizzazione ha bisogno per rilevare e rispondere alle minacce informatiche in tutte le aree della rete, senza il prezzo o la complessità aziendale. Senza una soluzione come Defense.com, puoi dedicare molto tempo e risorse alla correlazione manuale dei dati provenienti da più strumenti di sicurezza diversi per identificare e risolvere le minacce informatiche. Defense.com acquisisce e correla dati di sicurezza nativi e di terze parti provenienti da tutte le aree del tuo ambiente in un'unica piattaforma di rilevamento e risposta, aiutandoti a identificare rapidamente le minacce e prevenire le violazioni. Oltre al rilevamento e alla risposta alle minacce, la piattaforma Defense.com aiuta anche la tua organizzazione a rafforzare la propria strategia di sicurezza con scansione delle vulnerabilità integrata, protezione degli endpoint, monitoraggio della superficie di attacco esterna e formazione sulla consapevolezza della sicurezza. Servizi gestiti Le organizzazioni di piccole e medie dimensioni spesso non hanno il tempo o le risorse per monitorare adeguatamente il proprio ambiente, costringendole ad accontentarsi della sola copertura dell'orario lavorativo. Defense.com risolve questa sfida con un servizio SIEM gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supportato dai nostri analisti SOC interni e dalla nostra tecnologia avanzata di monitoraggio dei registri. Possiamo alleviare la pressione del tuo team monitorando l'ambiente della tua organizzazione per tuo conto, avvisandoti di minacce reali e fornendo consigli dettagliati sulla risoluzione dei problemi per aiutarti a risolvere rapidamente i problemi. Perché scegliere Defense.com? A differenza di molti altri provider sul mercato che operano come MSSP con tecnologia di terze parti, Defense.com ha sviluppato una piattaforma SIEM proprietaria che offre funzionalità avanzate di rilevamento delle minacce e può acquisire registri da qualsiasi sistema o fornitore. Ciò consente alle organizzazioni di sfruttare al massimo gli investimenti esistenti nella sicurezza, liberarsi dai vincoli del fornitore e monitorare tutto nel loro ambiente per rilevare eventuali minacce alla sicurezza. Gestiamo anche il nostro team SOC interno, che fornisce rilevamento proattivo delle minacce e monitoraggio dei registri 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri servizi gestiti alleviano la pressione sui team IT ricercando in modo proattivo attività dannose nelle loro reti e inviando alla loro attenzione avvisi di sicurezza, facendo risparmiare tempo e garantendo che si concentrino solo sui rischi reali. I fornitori esistenti sul mercato forniscono soluzioni complesse e costose che di solito sono adattate alle organizzazioni aziendali con team SecOps interni. Defense.com si distingue come un'alternativa più accessibile per le PMI rispetto agli attuali leader delle categorie MDR e XDR.