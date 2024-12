Più popolari Aggiunti di recente Piattaforme di rilevamento e risposta estese (XDR). - App più popolari - Norvegia

Le piattaforme Extended Detection and Response (XDR) sono strumenti progettati per automatizzare il rilevamento e la risoluzione delle minacce alla sicurezza negli ambienti ibridi. Queste piattaforme possono rilevare e rispondere agli incidenti di sicurezza su reti, endpoint, servizi cloud e applicazioni. Le aziende stanno adottando sempre più tecnologie XDR perché le tradizionali soluzioni di rilevamento e risposta sono spesso limitate a un singolo dominio, come la sicurezza degli endpoint o la sicurezza della rete, mentre XDR offre una protezione completa per ambienti ibridi complessi. Le soluzioni XDR forniscono un sistema unificato per la gestione degli incidenti di sicurezza, indipendentemente dalla loro origine all'interno dell'organizzazione. Aiutano inoltre a semplificare le operazioni di sicurezza consolidando strumenti di rilevamento e risposta ridondanti, rendendo più semplice per i team di sicurezza identificare e affrontare le minacce.