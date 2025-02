Software per la gestione delle spese - App più popolari - Thailandia

WellyBox

WellyBox è uno strumento di gestione delle ricevute basato sull'intelligenza artificiale progettato per le aziende. Semplifica il processo di organizzazione, tracciamento e gestione delle ricevute consentendo agli utenti di scansionare ricevute cartacee, scaricare automaticamente ricevute e fatture dalla propria casella di posta elettronica e sincronizzare questi documenti con le app di contabilità. WellyBox offre anche un'app per lo scanner delle ricevute, un software per l'organizzazione delle ricevute, un software per il monitoraggio delle spese, un software per le note spese e un software per la gestione delle spese, nonché un'app per le ricevute, un custode delle ricevute e un'app per il monitoraggio delle ricevute. Lo strumento si integra con le migliori soluzioni di archiviazione cloud come Dropbox e Google Drive per consentire agli utenti di archiviare e sincronizzare facilmente le proprie ricevute. WellyBox ha un'integrazione QuickBooks, che rende più semplice per gli utenti essere pronti per le verifiche fiscali. Inoltre, tutte le ricevute possono essere scaricate in un file zip in pochi secondi, garantendo così che tutti i documenti siano in un unico posto, riducendo il rischio di perderli. WellyBox utilizza la potenza di GPT e OCR per automatizzare le attività di amministrazione manuali. Le funzionalità del motore basato sul deep learning svolgono un ruolo cruciale nell’elaborazione degli oltre 25 milioni di documenti che il sistema ha elaborato finora, di cui 1,8 milioni elaborati mensilmente. Lo strumento è progettato per semplificare il monitoraggio e la conservazione delle ricevute, offrendo agli utenti la tranquillità di cui hanno bisogno per concentrarsi su altri aspetti della propria attività.