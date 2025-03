SurveySparrow

surveysparrow.com

SurveysParrow è una piattaforma di gestione dell'esperienza omnicanale finale che raggruppa gli strumenti per l'esperienza dei clienti e l'esperienza dei dipendenti come NP, offline, chat, classiche e 360 ​​° sondaggi che sono mobili-first, altamente coinvolgenti e intuitivi. L'interfaccia utente conversazionale consente ai tuoi sondaggi di offrire un'esperienza di chat e aumenta i tassi di completamento del sondaggio di un enorme 40%. Le sue caratteristiche chiave includono: * Sondaggi in chat che passano da conversazioni statiche a quelle dinamiche. * Sondaggi classici che fanno una domanda alla volta. * Sondaggi offline che ti consentono di raccogliere feedback anche dal più remoto dei luoghi, senza Internet. * App Offline Survey che funge da chiosco per la raccolta di dati offline. * Sondaggi NPS per misurare il sentimento del cliente con un'unica domanda. * NPS Word Cloud e Analisi del sentimento per ottenere una visione approfondita dei sentimenti dei clienti. * Valutazioni a 360 ° per valutare le prestazioni dei dipendenti attraverso varie competenze e creare piani di sviluppo personale. * Sondaggi multilingue per tradurre i sondaggi nelle lingue di tua scelta. * Ampia gamma di tipi di domande per raccogliere una varietà di dati dagli intervistati. * Dashboard senza clic e filtri di report altamente avanzati per generare report approfonditi. * Efficiente gestione degli utenti per ottimizzare il flusso di lavoro. * Etichettatura bianca per personalizzare ogni elemento del tuo sondaggio. * Account secondari per gestire i sondaggi in modo indipendente con un account genitore. * Single Sign-on per accedere alla nostra piattaforma con un solo clic. * Restrizione IP per limitare l'accesso dell'account solo a posizioni e reti di fiducia. * Automazione del sondaggio con modalità ricorrente per valutare l'impulso di clienti o dipendenti a intervalli regolari. * Condivisione del sondaggio su una pletora di canali con le opzioni di condivisione più semplici. * Integrazioni efficienti per evitare la seccatura di utilizzare più software. * CSS personalizzato per aggiungere il tuo tocco personale a ogni sondaggio. * Flussi di lavoro per automatizzare le attività ricorrenti e aumentare l'efficienza dell'azione.