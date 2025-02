Software per la registrazione e la biglietteria degli eventi - App più popolari - Tunisia

Splash

splashthat.com

Quanto tempo ci vuole per creare, gestire, commercializzare e segnalare i tuoi eventi? Eliminare le innumerevoli ore necessarie per "andare in diretta" è ciò di cui si occupa Splash. Non possiamo affermare di fare tutto per te (le recensioni a 2 stelle ci mantengono umili), ma ci arriviamo vicino. Ecco come: • Semplifica il tuo processo con modelli personalizzati che includono tutti i tuoi punti di contatto (pagina di destinazione, conferme, e-mail, scheda di condivisione social, app per il check-in e altro ancora) integrati. *Avetta ha ridotto i tempi di configurazione dell'evento del 75% . • Amplifica il tuo marchio in ogni singola interazione con l'ospite. Hai il pieno controllo per personalizzare ogni punto di contatto con il tuo marchio e la tua voce per connetterti con il tuo pubblico. Puoi anche scegliere da un menu di tag dinamici per informazioni sugli ospiti come nome, azienda, risposte RSVP e altro per creare interazioni altamente personalizzate senza alcun lavoro aggiuntivo. • Misura i tuoi risultati con report personalizzabili. Puoi filtrare l'elenco degli invitati in base a qualsiasi campo dati per creare report estesi o definiti in base alle tue esigenze. In ogni evento sono inclusi anche visualizzazioni di pagina, collegamenti di tracciamento e analisi delle e-mail come aperture, clic e rimbalzi. Inoltre, i nostri report a livello di team ti forniscono informazioni dettagliate su partecipanti abituali, risorse con il rendimento più elevato e altro ancora per aiutarti a pianificare eventi più intelligenti e di maggior successo. *Gumgum ha raddoppiato le entrate e triplicato il canale di vendita dei partecipanti agli eventi. • Fai crescere la tua attività con successi ripetuti e ripetuti. Dopo aver fornito al tuo team modelli di eventi sempre in linea con il marchio, moduli di registrazione conformi e integrazioni automatizzate, sblocchi la formula per un evento di successo facile da ripetere. Con un calendario coerente di eventi, costruirai relazioni indispensabili con potenziali clienti e rafforzerai le connessioni con quelli esistenti. *Sharp ha ospitato oltre 100 eventi in 56 filiali nel primo anno utilizzando Splash. PS - Se c'è qualcosa di cui hai bisogno che non abbiamo ancora, abbiamo un elenco crescente di partner che possono aiutarti. Iscriviti gratuitamente su splashthat.com.