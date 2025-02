Software per la pianificazione di eventi - App più popolari - Svezia

Groupize

groupize.com

Groupize è la soluzione ideale per la gestione moderna delle riunioni. Con una piattaforma completa e facile da usare progettata per gruppi, riunioni ed eventi di tutte le dimensioni, Groupize unifica viaggi, spese e conformità offrendo allo stesso tempo un'esperienza straordinaria per organizzatori e partecipanti. Supportando riunioni di tutte le dimensioni, Groupize centralizza la pianificazione e l'organizzazione, la logistica dei viaggi, la gestione delle spese e il dovere di diligenza in un'unica comoda piattaforma facile da utilizzare per chiunque. Che si tratti di conferenze, vendite fuori sede, riunioni di piccole aziende, ritiri di formazione e inserimento, reclutamento e viaggi degli ospiti o progetti e viaggi dell'equipaggio, Groupize copre un'ampia gamma di casi d'uso in modo che le aziende possano consolidare la gestione delle riunioni in un unico posto. Dall'approvvigionamento alla gestione e registrazione dei partecipanti, dal monitoraggio degli obblighi di diligenza alla prenotazione integrata dei viaggi, la piattaforma basata su cloud automatizza e semplifica la logistica delle riunioni aziendali e della pianificazione degli eventi, consentendo ai team di risparmiare tempo per concentrarsi su ciò che conta di più. Con semplici prezzi basati su SaaS, piani personalizzabili e visibilità centralizzata della spesa, Groupize aiuta le aziende a smettere di spendere troppo per le riunioni, favorendo sia il risparmio sui costi che l'ottimizzazione delle risorse per i team oberati di lavoro. Per i partecipanti alla riunione, Groupize offre un'app moderna e di facile utilizzo che semplifica la registrazione, la prenotazione di viaggi e la partecipazione all'evento, favorendo una migliore partecipazione. La perfetta integrazione bidirezionale con Concur Travel and Expense garantisce che i clienti catturino i risparmi del loro programma di viaggio, amministrino la policy e automatizzino il monitoraggio delle spese in modo olistico.