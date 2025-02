Networking di eventi e matchmaking - App più popolari - Sint Maarten

Notified

Notified Event Cloud offre la tecnologia per eventi end-to-end più completa al mondo e i servizi correlati per potenziare la creazione e la gestione degli eventi. Gestisci l'intero ciclo di vita dei tuoi eventi, indipendentemente dalla posizione, dal formato, dalle dimensioni o dalla durata, dalle singole sessioni alle esperienze sempre attive. Notified consente agli organizzatori di eventi, agli esperti di marketing e ai professionisti della comunicazione di creare esperienze coinvolgenti, stimolare il coinvolgimento, estrarre informazioni redditizie e massimizzare il ROI da un'unica piattaforma. - Eventi di persona: semplifica e automatizza la registrazione e i processi di back-end, dalla call for papers alla creazione dell'agenda. - Eventi virtuali: offri un'esperienza digitale coinvolgente con lobby brandizzabili, solidi strumenti di coinvolgimento e una soluzione di webcasting integrata. - Eventi ibridi: porta l'esperienza condivisa a nuovi livelli con la tecnologia degli eventi end-to-end, l'app mobile e i servizi di produzione in loco Crea esperienze di brand coinvolgenti - nel tempo e nello spazio Sorprendi e delizia i tuoi partecipanti con esperienze uniche e curate. Progetta un'esperienza digitale che comunichi la tua storia e rifletta il tuo marchio. - Esperienza del marchio coerente e personalizzata: reattiva e 3D - Contenuti e programmazione flessibili: dal vivo, in simultanea e on-demand - Combinazione perfetta di canali di persona e digitali - Scalabile da 500 a oltre 200.000 partecipanti Porta il coinvolgimento a nuovi livelli Promuovere il coinvolgimento e costruire connessioni significative che si estendono oltre il giorno dell'evento e attraverso il tempo e lo spazio. Alimenta la tua community con la programmazione, prima, durante e dopo l'evento. - Metti in contatto i partecipanti con altri partecipanti e sponsor con il matchmaking basato sull'intelligenza artificiale - Chatta video con gli altri partecipanti 1:1 o in un gruppo - Monitora le conversazioni sui canali social utilizzando gli hub social - Massimizza il coinvolgimento dei partecipanti ovunque si trovino con una potente app per eventi - Drive coinvolgimento significativo con ludicizzazione e badge Ottieni informazioni fruibili e massimizza il ROI Ottieni le informazioni necessarie per ottenere risultati aziendali con un'unica fonte di dati unificati sugli eventi. I tuoi dati sono uno strumento di progettazione per offrire esperienze efficaci ai partecipanti. Il potente portale di analisi e reporting si integra con il tuo stack tecnologico di marketing e ti fornisce metriche e approfondimenti in tempo reale sul tuo pubblico. Gestione di eventi complessi resa semplice Rafforza la collaborazione per gli eventi e amplia il tuo team con una piattaforma che semplifica e automatizza i processi di back-end. Nessuno sforzo duplicato inerente alle soluzioni tecnologiche per eventi virtuali o incentrati sul fatto di persona. - Registra i partecipanti - Gestisci relatori, espositori e sponsor - Fornisci e cura contenuti - Coinvolgi la tua comunità