Networking di eventi e matchmaking - App più popolari - Austria

Il software di networking e matchmaking per eventi ha lo scopo di connettere i partecipanti all'evento tra loro, nonché con sponsor o potenziali clienti durante un evento. In genere, gli organizzatori di eventi acquisiscono e distribuiscono queste piattaforme di networking e matchmaking per l'utilizzo da parte dei partecipanti prima o durante eventi come fiere o conferenze. Questo software viene spesso utilizzato da rappresentanti aziendali e di vendita per aumentare la loro partecipazione a conferenze e fiere. Gli organizzatori di eventi sfruttano software di networking e matchmaking per aumentare i tassi di partecipazione, favorire il coinvolgimento dei partecipanti ed aumentare il valore complessivo degli eventi. Le funzionalità principali includono spesso la pianificazione degli appuntamenti, le videoconferenze e le funzionalità di chat privata. Alcuni prodotti incorporano un algoritmo di matchmaking basato sull'intelligenza artificiale che identifica automaticamente i partecipanti che condividono interessi simili.