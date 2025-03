Software per la gestione degli eventi - App più popolari - Taiwan

Vevox

Vevox è una piattaforma di sondaggi in tempo reale e domande e risposte anonime per il coinvolgimento dei dipendenti. Valutato come numero 1 dai nostri utenti su Trustpilot, G2 e Capterra, Vevox rende imperdibili le riunioni virtuali e ibride fornendo ai partecipanti, ovunque si trovino, l'opportunità di avere la stessa voce in capitolo. I partecipanti possono interagire liberamente utilizzando l'app Vevox per rispondere a sondaggi o contribuire a domande e risposte tramite i propri smartphone o laptop. Dare voce al tuo staff e ascoltare il loro feedback non è mai stato così facile. Cosa lo rende così buono? Vevox è la tecnologia di coinvolgimento dei dipendenti più intuitiva che esista, con funzionalità facili da usare che sono state perfezionate in collaborazione con clienti come te. Gli utenti di Vevox affermano che le loro riunioni di comunicazione ibride sono state trasformate. Iniziare è semplice e veloce e la piattaforma può funzionare in modo indipendente come strumento autonomo o integrarsi perfettamente con la tecnologia per riunioni esistente, inclusi Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint e altre tecnologie, offrendo una soluzione unica per organizzare riunioni ibride coinvolgenti e di successo . Rendi le tue riunioni più interattive, democratiche e più divertenti!