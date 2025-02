Software per la gestione degli eventi - App più popolari - Thailandia

Breakroom

breakroom.net

Breakroom è la prossima evoluzione della collaborazione e del coinvolgimento digitale: un ambiente 3D completamente personalizzabile creato per tutte le tue esigenze virtuali. Il nuovo mondo del lavoro non è l'inferno delle videoconferenze 2D in cui sei rimasto intrappolato. È un'esperienza digitale coinvolgente che potenzia la connessione, la collaborazione e la comunicazione. Remoto non deve significare rimosso: crea un mondo di cui le persone vogliano far parte. La piattaforma Metaverse all'avanguardia di Breakroom è ricca di potenti caratteristiche e funzionalità che rendono possibile l'impossibile. Ti semplifica la creazione e la personalizzazione istantanea del tuo mondo virtuale brandizzato, adatto a tutti i tipi di coinvolgimento del pubblico. Dagli spazi di lavoro digitali, conferenze e aule virtuali a festival cinematografici, presentazioni di libri ed eventi sociali, Breakroom ti offre la flessibilità per fare tutto. Puoi persino creare in pochi minuti un negozio di e-commerce collegato al marketplace integrato, dove hai accesso a migliaia di risorse 3D, oppure puoi monetizzare le tue. L'ambiente 3D completamente personalizzabile di Breakroom offre un potenziale creativo infinito per creare il tuo mondo esattamente come lo vedi. Inoltre, il nostro Unity SDK ti offre opportunità illimitate di personalizzazione, semplificando il caricamento di regioni, contenuti, giochi o qualsiasi altra risorsa 3D personalizzata progettata dal tuo team. SOLUZIONI ESPERIENZE IMMERSIVE Dai festival cinematografici e sfilate di moda, al lancio di libri ed eventi di networking, tutto è possibile con Breakroom. Coinvolgi le persone nel regno digitale con un'esperienza di marchio coinvolgente che ispira l'interazione del pubblico. Hai una tela bianca per creare quello che vuoi: il mondo virtuale è la tua ostrica. DIGITAL HQ Reinventa il lavoro a distanza con un luogo di lavoro virtuale completamente personalizzabile. Le caratteristiche includono sale riunioni, uffici, auditorium e spazi sociali in cui i dipendenti possono connettersi e socializzare insieme. Con la condivisione di schermo e webcam, lavagne e strumenti di messaggistica, il tuo quartier generale digitale sarà un centro di attività collaborative. EVENTI VIRTUALI Una piattaforma di eventi virtuali che ti consente di connetterti con il pubblico in un modo completamente nuovo. Colma il divario tra eventi fisici e online con una soluzione di eventi virtuali 3D per conferenze, eventi di networking, mostre e altro ancora, creando un'esperienza digitale unica e coinvolgente per coinvolgere il tuo pubblico. AULA VIRTUALE Dai vita all'apprendimento remoto con l'aula virtuale coinvolgente e personalizzabile di Breakroom. Un'aula 3D in cui gli studenti possono collaborare e impegnarsi in tempo reale, indipendentemente dal luogo. Crea un'esperienza di apprendimento davvero interattiva con strumenti di collaborazione e valutazione integrati per mantenere gli studenti motivati ​​e coinvolti.