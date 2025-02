Software per la gestione degli eventi - App più popolari - Isole Turks e Caicos

JRNI

jrni.com

JRNI è la prima e unica soluzione aziendale globale a integrare l'intelligenza artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) in e-mail, chat e altri canali di comunicazione per automatizzare la pianificazione degli appuntamenti, la gestione degli eventi e le code. L'automazione basata sull'intelligenza artificiale di JRNI gestisce la comunicazione con i clienti, leggendo e reagendo continuamente alle risposte dei clienti. Il tuo personale controlla semplicemente il proprio programma, prepara e offre esperienze clienti eccezionali. Semplice, efficiente e facile! Appuntamenti JRNI: offri impegni individuali unici nel loro genere!. I percorsi di prenotazione online dei clienti ottimizzati per la conversione di JRNI offrono la pianificazione di 1-2-3 appuntamenti e un'esperienza migliore della categoria, personalizzabile per l'aspetto di qualsiasi marchio. Lo strumento per il personale facile da usare e intuitivo di JRNI consente ai tuoi dipendenti di gestire facilmente tutti gli aspetti degli appuntamenti, dalla riprogrammazione, annullamento o prenotazione al tenere traccia dei dettagli del cliente e dei risultati degli appuntamenti. Eventi JRNI: offri impegni personalizzati uno-a-molti che aumentano i ricavi e la redditività, costruiscono relazioni più forti con i clienti e migliorano la soddisfazione e la fedeltà dei clienti, su larga scala. Dal lato del cliente, JRNI Events offre viaggi di prenotazione personalizzabili per l'aspetto di qualsiasi marchio e ottimizzati per la conversione per facilitare una registrazione rapida. Dal punto di vista del personale, lo strumento di gestione degli eventi intuitivo e facile da usare di JRNI consente al personale di supervisionare facilmente gli aspetti cruciali degli eventi, dalla gestione dei biglietti all'aggiunta/rimozione dei partecipanti alla trasmissione virtuale. JRNI Virtual Queuing: ottimizza l'esperienza del cliente riducendo le code e i tempi di attesa. Per i clienti, le code virtuali intelligenti eliminano la necessità di aspettare fisicamente in fila. Possono facilmente unirsi alle code da qualsiasi dispositivo e ricevere aggiornamenti sullo stato della coda tramite e-mail o notifiche di testo. Dal lato del personale, lo strumento di concierge di facile utilizzo di JRNI semplifica la gestione di tutti gli aspetti delle code, dall'aggiunta, rimozione o riorganizzazione dei clienti in coda, al monitoraggio dei dettagli dei clienti e dei risultati delle visite. JRNI Analytics: monitorando entrate e conversioni, la tua azienda può utilizzare JRNI Analytics per misurare il ROI e capire in che modo le esperienze one-to-one e one-to-many che offri stanno generando valore. Comprendendo i parametri dell'esperienza del cliente, come i tempi di attesa e di lead time, le aziende possono assicurarsi di offrire ai propri clienti il ​​miglior servizio possibile. Inoltre, con i dati di ottimizzazione della forza lavoro, come i report sulla capacità del personale, le aziende possono migliorare la pianificazione della forza lavoro a livello di singola sede, regione e membro del personale. Connettori ed estensibilità Estendi le funzionalità della piattaforma JRNI con una serie di app predefinite e partner dell'ecosistema. I connettori chiave offrono soluzioni aziendali, di clienteling, di comunicazione, di ottimizzazione della forza lavoro e di ricerca e analisi. Inoltre, la piattaforma JRNI è costruita su uno stack tecnologico moderno che utilizza API RESTful. Con il nostro framework di estensibilità, i clienti possono estendere le funzionalità principali della piattaforma creando app personalizzate.