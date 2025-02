Software di social networking aziendale (ESN). - App più popolari - Svezia

MangoApps

mangoapps.com

Coinvolgi, entusiasma e connetti tutta la tua azienda! MangoApps è una piattaforma unificata per l'esperienza dei dipendenti che combina intranet, formazione, lavoro di squadra e gestione dei contenuti in un dashboard e uno spazio di lavoro. Il nostro approccio intuitivo e infinitamente personalizzabile si adatta al modo in cui la tua azienda già opera, creando un unico hub digitale che colma il divario tra la tua scrivania e i lavoratori in prima linea. I dipendenti possono trovare tutte le informazioni aziendali di cui hanno bisogno, insieme ai loro strumenti di comunicazione e collaborazione, in una dashboard personalizzabile basata su widget che funge da unica fonte di verità. Il nostro prodotto funziona per team di tutte le dimensioni in vari settori e dispone di tutte le funzionalità di sicurezza necessarie per l'implementazione su scala aziendale. L'interfaccia di MangoApps si basa sui moderni social media, con thread, commenti, reazioni emoji e gruppi di team e progetti. Pertanto, i dipendenti dei nostri clienti lo trovano immediatamente intuitivo e facile da usare. Inoltre, ospitare tutti questi strumenti e le integrazioni con la maggior parte degli altri strumenti aziendali e aziendali fa risparmiare tempo e frustrazione. Etichettato con il marchio della tua azienda, il tuo team potrebbe anche non rendersi conto che MangoApps è uno strumento esterno: sembra una parte naturale della loro giornata e del loro flusso di lavoro. Troppe organizzazioni oggi si affidano a intranet e strumenti di comunicazione obsoleti, perdendo tempo e informazioni nel buco nero rappresentato dalla casella di posta elettronica. MangoApps ti offre l'opportunità unica di connettere tutti i tuoi team, dai lavoratori in prima linea agli uffici aziendali, in un unico hub centrale che li mantiene tutti aggiornati e al top del loro gioco.