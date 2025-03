Software di ricerca aziendale - App più popolari

Vectara

vectara.com

Vectara è una piattaforma di ricerca conversazionale e scoperta di conoscenze basata su LLM che consente alle aziende di avere conversazioni intelligenti sui propri dati (pensa a ChatGPT ma per i tuoi dati). Al primo posto per gli sviluppatori, la piattaforma fornisce una semplice API e offre agli sviluppatori l'accesso alla tecnologia NLU (comprensione del linguaggio naturale) all'avanguardia con rilevanza leader del settore. Con la “Grounded Generation” di Vectara, le aziende possono integrare in modo rapido, sicuro e conveniente la ricerca semantica e la risposta alle domande migliori della categoria nella propria applicazione, knowledge base, sito, chatbot o helpdesk di supporto. Funzionalità come "Indicizzazione istantanea", "Riclassificazione neurale incrociata dell'attenzione" e "Riepilogo astratto" garantiscono che le informazioni più recenti siano sempre accessibili e che all'utente vengano presentate solo le risposte più pertinenti. Inoltre, i risultati sono riepilogati in linguaggio naturale con citazioni fornite, consentendo agli utenti di comprendere e fidarsi della veridicità delle risposte. Poiché Vectara indicizza solo i vostri dati aziendali, il rischio di allucinazioni è quasi eliminato, ovvero le risposte generate sono fondate sulla verità fattuale: i dati dei clienti, che vengono trasferiti e archiviati in forma crittografata, non vengono mai utilizzati per addestrare i modelli Vectara. Gli sviluppatori web e di applicazioni possono iscriversi gratuitamente, con generosi limiti di dati, per aggiungere facilmente funzionalità di ricerca semantica alle loro applicazioni. La potente piattaforma end-to-end di Vectara si auto-ottimizza e viene facilmente utilizzata tramite semplici API, consentendo alle aziende di diventare operative in pochi minuti e senza richiedere l'aggiunta di ingegneri o infrastrutture specializzati. Ottenere l'indicizzazione dei tuoi dati è altrettanto semplice, grazie al supporto di tutti i tipi di documenti e formati di dati standard presenti nell'azienda. Visita Vectara.com per ulteriori informazioni.