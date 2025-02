Software di ricerca aziendale - App più popolari - Slovacchia

Conversica

Conversica sta costruendo la forza lavoro aumentata più grande del mondo utilizzando l'intelligenza artificiale conversazionale. Rendiamo personale ogni connessione. Conversica è il fornitore leader di IA conversazionale che aiuta le aziende ad attrarre, acquisire e aumentare i ricavi durante l'intero ciclo di vita del cliente. I nostri assistenti AI omnicanale si impegnano in un dialogo bidirezionale simile a quello umano in tempo reale o durante il tempo degli acquirenti per aumentare la produttività, aumentare le prestazioni e, in definitiva, generare opportunità di guadagno. Con best practice integrate testate in oltre un decennio di esperienza e 1 miliardo di interazioni, gli assistenti AI di Conversica aiutano i team di marketing, vendite e successo dei clienti a lavorare in modo più intelligente per soddisfare le aspettative dei clienti. Fornisci ai tuoi team addetti alle entrate una vera e sofisticata intelligenza artificiale basata sull'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), funzionalità di deep learning e automazione dei processi aziendali. Con una precisione del 98%, i nostri assistenti IA sono più accurati di un essere umano. I leader del revenue non possono permettersi di accontentarsi dello status quo. Gli assistenti AI rendono possibile l'impossibile toccando ogni lead su larga scala, accelerando le opportunità e aumentando le prestazioni del team senza aumentare l'organico. Raggiungi il livello successivo di crescita soddisfacendo le aspettative dei clienti per comunicazioni rapide, persistenti e personalizzate su larga scala.