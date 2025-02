Software di rete per la distribuzione di contenuti aziendali (eCDN). - App più popolari - Tunisia

Chinafy

chinafy.com

Chinafy è una piattaforma basata su SaaS che riprogetta e riprogetta i siti Web per ottenere prestazioni web più veloci in Cina. Ad oggi è l'unica piattaforma di compatibilità Web in grado di raggiungere prestazioni virtualmente onshore, offshore. La piattaforma si collega ai siti Web per aiutarli a caricarsi in modo rapido, completo e sicuro in Cina. Sono disponibili opzioni onshore. La piattaforma di Chinafy accelera, ottimizza e protegge qualsiasi proprietà Internet per la consegna in Cina senza aggiungere hardware, modificare manualmente una riga di codice o aggiungere un nuovo URL. Combinando ottimizzazioni intelligenti delle risorse specifiche per la Cina con un'infrastruttura multi-carico bilanciato e i siti Web sono in grado di ottenere miglioramenti significativi nelle prestazioni su tutta la linea. Dal rendering completo delle pagine al caricamento dell'intero sito in modo più coerente, i siti chinati registrano una diminuzione delle frequenze di rimbalzo, un aumento dell'usabilità e un aumento delle conversioni in modo economicamente vantaggioso e orientato ai risultati. Con sede a Hong Kong. Chinafy e i suoi partner rispettano le normative e si conformano alle normative del Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione del MIIT del governo cinese e non supportano siti attualmente inaccessibili.