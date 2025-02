Software di crittografia - App più popolari - Slovacchia

Tresorit

Tresorit è una piattaforma di collaborazione sui contenuti crittografata end-to-end e a conoscenza zero che consente alle aziende attente alla sicurezza di gestire, sincronizzare, firmare e condividere i propri file in modo sicuro. A differenza di altri fornitori di cloud pubblici, Tresorit non ha accesso ai file degli utenti, il che garantisce la massima riservatezza. - Sicurezza senza compromessi: i tuoi file sono protetti dal momento in cui li carichi nel cloud fino a quando raggiungono il destinatario previsto. È tecnicamente impossibile per chiunque altro ottenere l'accesso non autorizzato ai tuoi file. - Lavoro di squadra fluido e sicuro: che si tratti di dati personali per documenti HR, contratti legali, piani finanziari o prototipi di ricerca e sviluppo top-secret, Tresorit fornisce uno spazio di lavoro digitale in cui i tuoi documenti altamente sensibili rimangono al sicuro. - Potenti opzioni di controllo e monitoraggio: gestisci e supervisiona tutti gli utenti e le loro informazioni e attività. Tresorit offre potenti funzionalità di controllo in modo da poter essere sicuro che i dipendenti giusti accedano ai file giusti. -Tresorit è la soluzione complementare ideale per qualsiasi azienda che opera in un settore altamente regolamentato dove il rispetto di standard rigorosi è un must. Tresorit può essere distribuito insieme alle soluzioni Microsoft per supportare la conformità GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA o ITAR. La nostra tecnologia di crittografia end-to-end lato client garantisce che i tuoi documenti più sensibili rimangano sempre protetti.