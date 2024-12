Più popolari Aggiunti di recente Software di crittografia - App più popolari - Figi

Il software di crittografia utilizza la crittografia per salvaguardare la riservatezza e l'integrità dei dati. Le aziende utilizzano questo software per garantire che solo le parti autorizzate possano accedere alle informazioni, riducendo al minimo il rischio di esposizione o violazione. Trasformando i dati leggibili in un formato crittografato e incomprensibile, il software di crittografia rende i dati quasi impossibili da decifrare per gli utenti non autorizzati. Le aziende possono implementare la crittografia su comunicazioni, database e vari tipi di file o sistemi di archiviazione. Può essere applicato ai dati inattivi, ai dati in transito e ai dati in uso, rendendolo particolarmente utile per proteggere le informazioni sensibili, come le informazioni di identificazione personale (PII), le informazioni sanitarie protette (PHI) e il settore delle carte di pagamento (PCI). dati.