Software di gestione delle chiavi di crittografia - App più popolari - Tunisia

La piattaforma Ubiq è una piattaforma per sviluppatori basata su API che consente agli sviluppatori di creare rapidamente la crittografia dei dati lato cliente (i tuoi dati rimangono con te) in qualsiasi applicazione, attraverso più linguaggi di programmazione, senza richiedere conoscenze o competenze di crittografia precedenti. E man mano che emergono nuove innovazioni in materia di crittografia e crittografia, le adottiamo nella nostra piattaforma, così non devi farlo tu. LIBRERIE CLIENT Offriamo librerie client completamente interoperabili per tutti i principali linguaggi di programmazione, consentendo l'interazione con il nostro livello API. LIVELLO API Il nostro livello API estensibile si interfaccia con le nostre librerie client e consente l'interazione con la nostra piattaforma di crittografia basata su SaaS. PIATTAFORMA DI CRITTOGRAFIA Eliminiamo le congetture, il gergo e la complessità della crittografia e della crittografia, attraverso un dashboard per sviluppatori elegante e semplice, alimentato da un'infrastruttura scalabile basata su cloud che fornisce gestione delle chiavi e sicurezza hardware a prova di manomissione, conforme a FIPS 140-2 Livello 3 moduli (HSM) per l'archiviazione sicura delle chiavi.