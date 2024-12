Più popolari Aggiunti di recente Software EOR (Employer of Record). - App più popolari - Norvegia

Il software Employer of Record (EOR) consente alle aziende di assumere dipendenti in altri paesi senza la necessità di costituire un'entità legale in tali regioni. Queste piattaforme facilitano l'intero processo di assunzione, dal reperimento e screening alla gestione delle buste paga, dei benefit e della conformità. I dipendenti possono utilizzare il software per richiedere ferie, completare l'onboarding ed eseguire altre attività. Sebbene la società originaria diriga gli incarichi e gestisca le prestazioni, l'EOR agisce come datore di lavoro legale, assumendosi tutti i rischi e le responsabilità associati. L'EOR gestisce le responsabilità cruciali delle risorse umane, tra cui l'amministrazione dei benefici, la gestione fiscale, il rispetto delle leggi locali sul lavoro e l'elaborazione delle buste paga. Questa soluzione è perfetta per le aziende che mirano ad espandersi a livello globale senza la complessità di costituire un'entità locale, consentendo loro di assumere rapidamente e nel pieno rispetto delle normative internazionali.