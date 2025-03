Celayix

celayix.com

Celayix è una piattaforma di gestione della forza lavoro basata sull'intelligenza artificiale che offre pianificazione dei dipendenti, monitoraggio di orari e presenze e varie soluzioni di gestione della forza lavoro. Questo strumento è particolarmente utile per le grandi aziende del settore sanitario, della sicurezza, della vendita al dettaglio e di altri settori che desiderano migliorare l'efficienza della pianificazione e risparmiare tempo e denaro. La pianificazione Celayix può aiutare a ridurre i tempi di pianificazione fino al 95% poiché genera pianificazioni in pochi minuti in base alla disponibilità, alle competenze e alle prestazioni dei dipendenti. Lo strumento offre una funzione di sostituzione automatica per la gestione delle chiamate per malattia, delle mancate presentazioni e dei cambiamenti dell'ultimo minuto e può recuperare fino a 2.600 dollari per dipendente all'anno in costi di assenteismo. Con Celayix, le aziende possono gestire facilmente gli orari dei dipendenti, monitorare le presenze e trovare sostituti qualificati per cambiamenti improvvisi. La piattaforma offre varie integrazioni e risorse, tra cui blog, case study, infografiche e video per fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie sullo strumento. Celayix offre vari pacchetti di funzionalità per soddisfare esigenze e budget diversi, con una prova gratuita per aiutare gli utenti a valutare lo strumento prima di prendere una decisione. I clienti possono mettersi in contatto con il supporto Celayix attraverso la pagina di supporto o contattare direttamente l'azienda. Nel complesso, le aziende alla ricerca di un software completo per la gestione della forza lavoro possono trarre vantaggio dalle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale di Celayix.