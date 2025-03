ERIN

ERIN è una piattaforma di segnalazione e mobilità interna dei dipendenti che genera 5 volte più assunzioni dalle segnalazioni dei dipendenti e dimezza il turnover. ERIN coinvolge i dipendenti con notifiche automatizzate, segnalazioni facili, funzionalità di mobilità interna e funzionalità di ludicizzazione per farli partecipare all'acquisizione di talenti in modo più efficace e frequente. L'intuitiva app mobile e il sito Web di ERIN consentono ai dipendenti di effettuare referenze in meno di 30 secondi, monitorare i loro bonus e far crescere la propria carriera nella tua azienda! La parte migliore è che il tuo team di acquisizione talenti non cambia assolutamente nulla del modo in cui opera oggi, ma può continuare a lavorare fuori dall'ATS per gestire i candidati. ERIN è automatizzato al 100% e si integra facilmente con i tuoi ATS e HRIS esistenti. Dal rinvio al giorno di paga, non è richiesto tempo di amministrazione. La tua polizza è piena di esclusioni speciali? Ulteriori incentivi per le assunzioni basate sulla diversità? Pagamenti a scaglioni focalizzati sulla fidelizzazione? Valute diverse in paesi diversi? Nessun problema! ERIN è progettato per automatizzare ogni dettaglio della tua polizza, permettendoti di gestire i referral automaticamente e in ogni paese in cui operi.