Software di riferimento dei dipendenti - App più popolari - Tunisia

Software plug-and-play per creare e monitorare il tuo programma di referral o programma di affiliazione. Votato n. 1 dai professionisti del marketing di tutto il mondo. L'unico software di riferimento certificato ufficialmente da HubSpot. Realizza il tuo programma in pochi giorni, non in settimane, utilizzando il generatore di campagne drag-and-drop di Referral Factory. Referral Factory offre una personalizzazione avanzata del white label senza scrivere una riga di codice! Crea programmi di riferimento, programmi di affiliazione, programmi di ambasciatori, fai riferimento per vincere concorsi e altro ancora! * Accesso a oltre 100 modelli di programmi di riferimento modificabili, progettati da esperti di marketing. * Si integra con HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier e altri. * Referral Factory offre anche funzionalità webhook, un'API avanzata e molteplici trigger Zapier per aiutarti a inserire i tuoi nuovi referral direttamente nei flussi di lavoro che già utilizzi. * Widget, popup, incorporamenti e pagine per promuovere il tuo programma di referral. * Accesso a oltre 200 premi e incentivi per i referral. Voucher, bancomat digitali, donazioni, emissione di propri, premi tramite zapier e molto altro. * Analisi avanzate dei referral in modo da poter monitorare il ROI del tuo programma di referral in tempo reale. * Completamente conforme al GDPR. Con la possibilità di ospitare i propri dati a un costo aggiuntivo, questa funzionalità è particolarmente apprezzata dalle aziende che vogliono evitare di sottoporsi alla conformità per consentire a un altro fornitore di ospitare i dati dei propri clienti. I prezzi vanno da $ 95 a $ 1400 al mese, quindi esiste un piano per tutti i tipi di attività. Tutti i piani hanno accesso al supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su chat e video. Onboarding GRATUITO su tutti i piani, il che significa che il team di supporto di Referral Factory ti aiuterà a creare il tuo programma di referral, promuoverlo e integrarlo con gli strumenti aziendali che già utilizzi. Referral Factory è stato indicato come il software di riferimento n. 1 da utilizzare, sia da Influencer Marketing Hub che da Growth Marketing Pro. Oltre 300.000 referral generati per i nostri clienti nel 2023!