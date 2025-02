Software di riconoscimento dei dipendenti - App più popolari - Terre australi francesi

Advantage Club

AdvantageClub.ai è una piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti globale che guida l'esperienza e il benessere sul posto di lavoro con funzionalità come premi, riconoscimento, vantaggi, vantaggi flessibili per i dipendenti e costruzione di comunità su una piattaforma unificata. * AdvantageClub.ai è una piattaforma di ricompensa e riconoscimento digitale end-to-end che consente ai manager e alle organizzazioni di riconoscere i dipendenti per i loro sforzi, il tutto con il clic di un pulsante. Attraverso la piattaforma, i dipendenti possono offrire al primo posto, Mi piace, commenti e altro ancora per mostrare il loro apprezzamento per i loro colleghi. La piattaforma R&R è abbinata a un mercato globale di rimborso della ricompensa che consente ai dipendenti di scegliere tra oltre 10.000 marchi globali. * La soluzione Perks & Privileges consente alle organizzazioni di aggiungere qualcosa di speciale ai guadagni dei dipendenti offrendo offerte e offerte aziendali uniche ed esclusive in tutto il paese. Attraverso l'offerta di benefici flessibili, le aziende possono creare più tipi di portafogli di dipendenti curati su mercati specifici, come i portafogli benessere, lavoro da lavoro e L&D. * La soluzione della comunità e della zona divertente porta più programmi di coinvolgimento dei dipendenti in un'unica piattaforma. Con programmi come i giochi intra-corporativi con classifiche dal vivo, mercati peer-to-peer e hobby club, questa soluzione offre qualcosa di unico per riunire i dipendenti di ogni tipo di organizzazione. * La soluzione del benessere finanziario aiuta i dipendenti a diventare finanziariamente esperti offrendo strutture per risparmiare, ottenere prestiti e ricevere progressi salariali a prezzi convenienti e zero tassi di interesse. <> Informazioni su AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai è una piattaforma globale di coinvolgimento dei dipendenti con funzionalità come premi, riconoscimento, costruzione della comunità e Flexben su una piattaforma unificata. Fornisce soluzioni end-to-end per facilitare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso privilegi esclusivi e premi dai suoi oltre 10.000 partner di marca. Fondata nel 2016, AdvantageClub.AI è un'idea di UCLA post -laurea Sourabh Deorah e Smiti Bhatt Deorah, che hanno identificato i benefici dei dipendenti come spazio per creare interruzioni usando il data mining e l'analisi. Da allora, ha ridefinito i benefici dei dipendenti oltre le tradizionali politiche di sconto sul fondo e sconto societario. Attualmente con sede a Delaware, AdvantageClub.ai ha oltre 5 milioni di utenti con un impressionante portafoglio di clienti con BCG, Concentrice, Teleperformance, Hexaware, Target e molti altri, con una presenza in oltre 100 paesi. La società è orgogliosa di fornire un programma scalabile, personalizzabile ed economico per elevare il coinvolgimento dei dipendenti. La sua piattaforma unificata offre una vasta gamma di programmi di riconoscimento, tra cui premi Milestone/Anniversary/anni di servizio, bonus spot in tempo reale, incentivi automatizzati, apprezzamento peer-to-peer, programmi di onboarding, programmi di benessere e prestazioni trimestrali e annuali premi. Nel 2022, AdvantageClub.ai fu assegnata "Eccellenza nel programma globale di R&R", "Eccellenza nell'impegno dei dipendenti" e "Eccellenza nell'esperienza dei dipendenti" da parte del World HRD Congress. Con la sua unica missione di aiutare le organizzazioni a mantenere i propri dipendenti coinvolti e guidati, l'app Advantage Club è supportata da una solida soluzione di coinvolgimento dei dipendenti che offre un'esperienza migliore per i suoi utenti. La piattaforma è destinata a rivoluzionare l'industria influendo direttamente sul reclutamento e sulla fidelizzazione dei dipendenti attraverso uno strumento di coinvolgimento dei dipendenti esaustivi. <> Missione AdvantageClub.ai prevede un mondo in cui i dipendenti sono altamente coinvolti e felici e ogni posto di lavoro, grande o piccolo, ha una cultura positiva di apprezzamento e riconoscimento. Mira ad aiutare le organizzazioni a costruire e gestire programmi di esperienza e coinvolgimento dei dipendenti che risuonano con la loro cultura e valori.