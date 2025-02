Software di riconoscimento dei dipendenti - App più popolari - Svezia

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club è una piattaforma globale di coinvolgimento dei dipendenti che promuove l'esperienza e il benessere sul posto di lavoro con funzionalità come premi, riconoscimenti, vantaggi, vantaggi flessibili per i dipendenti e creazione di comunità su una piattaforma unificata. - Siamo una piattaforma digitale end-to-end di premi e riconoscimenti che consente a manager e organizzazioni di riconoscere i dipendenti per i loro sforzi, il tutto con un clic di un pulsante. Attraverso la piattaforma, i dipendenti possono dare il cinque, Mi piace, commenti e altro per mostrare il loro apprezzamento per i loro colleghi. La nostra piattaforma di ricerca e sviluppo è inoltre abbinata a un mercato globale di riscatto dei premi che consente ai dipendenti di scegliere tra oltre 10.000 marchi globali. - La nostra soluzione Perks & Privileges consente alle organizzazioni di aggiungere qualcosa di speciale ai guadagni dei dipendenti offrendo offerte e accordi aziendali unici ed esclusivi in ​​tutto il Paese. Attraverso la nostra offerta di vantaggi flessibili, le aziende possono creare più tipi di portafogli per i dipendenti pensati per mercati specifici, ad esempio benessere, lavoro da casa, portafogli L&D e altro ancora. - La nostra soluzione Community e Fun Zone riunisce più programmi di coinvolgimento dei dipendenti in un'unica piattaforma. Con programmi come giochi intra-aziendali con classifiche dal vivo, mercati peer-to-peer e club di hobby, la nostra soluzione offre qualcosa di unico per riunire i dipendenti di ogni tipo di organizzazione. - La nostra soluzione di benessere finanziario aiuta i dipendenti a diventare esperti dal punto di vista finanziario offrendo strutture per risparmiare e ottenere prestiti e anticipi salariali a prezzi convenienti e tassi di interesse pari a zero. Informazioni su Advantage Club Siamo una piattaforma globale di coinvolgimento dei dipendenti con funzionalità come premi, riconoscimenti, creazione di comunità e FlexBen su una piattaforma unificata. Forniamo soluzioni end-to-end per facilitare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso privilegi e premi esclusivi da parte dei nostri oltre 10.000 brand partner. Fondato nel 2016, Advantage Club nasce da un'idea dei laureati dell'UCLA Sourabh Deorah e Smiti Bhatt Deorah, che hanno identificato i benefici per i dipendenti come uno spazio per creare disruption utilizzando il data mining e l'analisi. Da allora, abbiamo ridefinito i benefici per i dipendenti andando oltre il tradizionale fondo di previdenza e le politiche di sconto aziendali. Attualmente con sede nel Delaware, disponiamo di oltre 3 milioni di utenti con oltre 1.000 impressionanti portafogli clienti tra cui Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target e molti altri, con una presenza in oltre 100 paesi. Siamo orgogliosi di fornire un programma scalabile, personalizzabile ed economicamente vantaggioso per portare il coinvolgimento dei dipendenti a un livello superiore. La nostra piattaforma unificata offre un'ampia varietà di programmi di riconoscimento, inclusi premi per traguardi/anniversari/anni di servizio, bonus spot in tempo reale, incentivi automatizzati, apprezzamento peer-to-peer, programmi di onboarding, programmi di benessere, premi di performance trimestrali e annuali , programmi di buoni regalo, offerte esclusive per oltre 10.000 marchi globali, ecc. Nel 2022, riceviamo il premio "Eccellenza nel programma di ricerca e sviluppo globale", "Eccellenza nel coinvolgimento dei dipendenti" ed "Eccellenza nell'esperienza dei dipendenti" dal World HRD Congress. Con la sua unica missione di aiutare le organizzazioni a mantenere i propri dipendenti coinvolti e motivati, la nostra app Advantage Club è supportata da una soluzione di coinvolgimento dei dipendenti ben pensata che offre ai suoi utenti la migliore esperienza della categoria. La piattaforma è destinata a rivoluzionare il settore incidendo direttamente sul reclutamento e sulla fidelizzazione dei dipendenti attraverso uno strumento esaustivo di coinvolgimento dei dipendenti. La nostra missione Immaginiamo un mondo in cui i dipendenti siano altamente coinvolti e felici e in ogni luogo di lavoro, grande o piccolo, abbia una cultura positiva di apprezzamento e riconoscimento. Siamo qui per aiutare le organizzazioni a creare e gestire l'esperienza dei dipendenti e i programmi di coinvolgimento che siano in sintonia con la loro cultura e i loro valori.