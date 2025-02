Software per vantaggi per i dipendenti - App più popolari - Tagikistan

Vantage Circle

Vantage Circle è una pluripremiata piattaforma di coinvolgimento e riconoscimento dei dipendenti che aiuta i professionisti delle risorse umane a costruire culture di lavoro vincenti attraverso soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale e con sede a SaaS, vale a dire Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks e Vantage Fit. Vanta una base di utenti di oltre 2 milioni di dipendenti da oltre 700 clienti in tutto il mondo. I dipendenti che utilizzano la piattaforma possono scambiare i loro punti di ricompensa con le carte regalo da oltre 1.000 marchi con un catalogo di premi globali, prodotti per negozi del negozio Amazon, esperienze di libri o acquistare merce da opzioni disponibili in più di 59 paesi. Consente inoltre l'integrazione senza soluzione di continuità con strumenti come i team e Slack di rendere senza problemi. La piattaforma offre una serie di vantaggi come Long Service Awards, tra cui punti di anniversario, un annuario di servizio digitale e un catalogo dedicato alla pietra miliare. Vantage Circle è anche il partner preferito per Microsoft Teams, PeopLestrong e altre piattaforme HRMS/HCM. Progettato per migliorare le prestazioni del team e la cultura dell'apprezzamento, la nostra app offre una suite completa di funzionalità: * Riconoscimento sociale: celebra i risultati con riconoscimento peer-to-peer, premi, badge e classifiche. * Celebrazioni di pietra miliare: non perdere mai momenti speciali con auguri automatizzati per il compleanno e l'anniversario del servizio. * Catalogo dei premi globali: riscattare punti per buoni regalo, merce ed esperienze uniche in oltre 70 paesi. * Amazon Business Integration: scambia i punti premio senza sforzo per una vasta gamma di prodotti Amazon. * Supporto multi-lingua: disponibile in 13 lingue per soddisfare una forza lavoro globale. * Integrazione senza soluzione di continuità: si integra senza intoppi con i sistemi di social piattaforme, SSO e HRIS.