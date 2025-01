Software per vantaggi per i dipendenti - App più popolari - Isole Salomone

Circula

Circula è una piattaforma di spesa per tutti i pagamenti effettuati dai dipendenti: spese di viaggio, carte di credito e benefici per i dipendenti. La nostra missione è semplificare la finanza e l'amministrazione delle buste paga, garantendo al tempo stesso la conformità attraverso automazioni intelligenti, in modo che i dipendenti possano svolgere il loro lavoro migliore. Con Circula, ✔️ Risparmia fino all'80% di tempo in contabilità e diventi un partner commerciale produttivo all'interno della tua organizzazione ✔️ Riduci i rischi di conformità e garantisci processi sicuri e a prova di audit *Le carte sono emesse da Transact Payments Malta Limited in base alla licenza di Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited è debitamente autorizzata e regolamentata dalla Malta Financial Services Authority come istituto finanziario ai sensi del Financial Institution Act 1994. Numero di registrazione C 91879.