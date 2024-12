Più popolari Aggiunti di recente Software per vantaggi per i dipendenti - App più popolari - Spagna

Il software per vantaggi per i dipendenti consente alle aziende di offrire e gestire vantaggi aggiuntivi per i propri dipendenti. Questi vantaggi includono la gestione del rimborso delle tasse scolastiche, la fornitura di buoni pasto, l'organizzazione di servizi navetta e l'organizzazione di attività fuori sede. Conosciuti come benefici accessori, i vantaggi vengono offerti insieme a vantaggi standard come assicurazione sanitaria, assicurazione per invalidità, piani pensionistici, assicurazione sulla vita, congedo familiare (FMLA) e ferie retribuite. Questi strumenti sono progettati per consentire ai dipartimenti delle risorse umane di migliorare la cultura aziendale, migliorare l’ambiente di lavoro e promuovere il benessere dei dipendenti.