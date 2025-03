fenced.ai

Non è sempre possibile per i genitori prendersi cura di ogni attività dei propri figli, soprattutto del modo in cui trascorrono il tempo online. Non sempre il web è uno spazio sicuro per i bambini. È qui chefenced.ai torna utile per garantire il benessere digitale dei tuoi figli. fenced.ai aiuta a trovare tranquillità poiché ti consente di sapere se i bambini sono al sicuro o meno da contenuti per adulti e altri siti Web espliciti e illegali. È inoltre necessario che ci sia una comunicazione adeguata con i tuoi figli prima di installare recinto.ai per far sentire ai bambini che rispetti la loro privacy. fenced.ai non è stato sviluppato solo per monitorare i dispositivi dei tuoi figli, ma anche per aiutarli a sviluppare buone abitudini relative ai dispositivi ed evitare danni inutili.