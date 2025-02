Software per il monitoraggio dei dipendenti - App più popolari - Svezia

Trackabi

trackabi.com

Trackabi è un eccellente software per il monitoraggio del tempo, il monitoraggio dei dipendenti, l'acquisizione di screenshot e il monitoraggio degli URL, la pianificazione delle ferie dei dipendenti, il monitoraggio del percorso GPR, la preparazione dei resoconti orari, la pianificazione e la stima dei progetti, la fatturazione e la gestione dei pagamenti. Trackabi si concentra sulle piccole e medie imprese. Trackabi rende il monitoraggio del tempo efficiente e coinvolgente grazie al suo approccio gamification. Gli utenti possono guadagnare risultati e punti karma quando raggiungono obiettivi specifici definiti da un manager. Punti di forza del prodotto: — Trackabi Desktop Timer per Windows, Linux e macOS può registrare automaticamente il tempo lavorato e preparare statistiche giornaliere sull'attività dell'utente. È in grado di rilevare i tempi di inattività, acquisire schermate, tenere traccia degli URL del browser e registrare le applicazioni utilizzate, distinguendo tra app di lavoro e di svago. — L'applicazione mobile Trackabi può tenere traccia del tempo e registrare percorsi GPS. Include anche una sezione relativa al programma delle ferie e una comoda sezione Approfondimenti per controllare l'attività di altri utenti, visualizzare i loro screenshot e altri dati. — Gamification del monitoraggio del tempo: risultati e punti karma per una maggiore motivazione e un maggiore coinvolgimento. — Schede attività altamente personalizzabili: le schede attività possono essere modificate come fogli di calcolo in Excel e offrono molte opzioni di personalizzazione (dati da visualizzare, campi obbligatori, campi personalizzati aggiuntivi, ecc.). — Gestione delle ferie dei dipendenti integrata con le schede attività: calendario personale dei giorni liberi per ogni dipendente e un programma delle ferie comune con il processo di richiesta/approvazione. Le ferie dei dipendenti possono essere incluse nelle schede attività per consentire ai manager di garantire più facilmente la completezza dei dati. — Report temporali personalizzabili: i report temporali possono essere generati da una scheda attività in base alle impostazioni dell'utente e condivisi tramite collegamenti esterni o esportati in Excel o PDF. — Fatturazione e pagamenti: le fatture possono essere create da report o in modo indipendente e inviate ai clienti tramite e-mail. Il sistema consente di inserire i pagamenti dei clienti e tenere traccia dei totali e delle fatture scadute. — Piani e stime di progetto: i piani di progetto con una suddivisione per tappe fondamentali, attività e attività secondarie consentono una stima dal basso dei tempi e del budget. Gli importi stimati possono essere confrontati con i dati in tempo reale delle schede attività dei dipendenti. — Ruoli di accesso utente: il sistema supporta ruoli di accesso utente avanzati basati su privilegi modificabili. Inoltre, ogni utente può accedere a molti account aziendali: entrare in un'azienda come dipendente e creare il proprio account aziendale utilizzando lo stesso nome utente. — Accesso cliente: i clienti possono essere invitati ad accedere a resoconti sul tempo risparmiato, fatture e schede attività relative ai loro progetti. Aiuta un cliente a tenere d'occhio il tempo impiegato dal suo appaltatore e a controllare le spese. — Importazione di commit Git: importare commit da Git e convertirli in voci di tempo è una funzionalità eccellente per gli sviluppatori di software. I commit Git con commenti possono essere convertiti in voci della scheda attività. — Dashboard informative: una dashboard con vista dall'alto mostra i riepiloghi del tempo lavorato, i giorni di assenza dei dipendenti e gli avvisi sui rapporti sui tempi mancanti (meno tempo del previsto). — Approfondimenti sui dati aziendali: una panoramica dettagliata dell'attività quotidiana di ogni dipendente che mostra il tempo lavorato, il tempo aggiunto a una scheda attività, le applicazioni utilizzate, gli screenshot, i tempi di inattività, i percorsi GPS, ecc.