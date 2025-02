Software Intranet per i dipendenti - App più popolari - Sant’Elena

Convo

convo.com

Convo è uno strumento di collaborazione aziendale per team in rapido movimento per condividere, organizzare e archiviare le informazioni in modo centralizzato e sicuro. La nostra messaggistica in tempo reale e le notifiche intelligenti possono aiutare a completare i progetti più velocemente che mai. Con Convo puoi porre una domanda al tuo team, condividere un aggiornamento di progetto, visualizzare in anteprima i file, annotare o lasciare un feedback chiaro ovunque ti trovi. Metti le tue capacità intellettuali in un unico posto. Per portare a termine il lavoro non è necessario aspettare il tuo ritorno in ufficio. Evita ritardi decisionali quando sei in movimento con la nostra pratica app mobile. Puoi aprire rapidamente i documenti direttamente dal tuo telefono. Ed evidenzia quel dettaglio importante nella diapositiva 15 o rispondi a una domanda a pagina 20. Lavora come se i compagni di squadra fossero seduti proprio accanto a te. Convo offre ora anche una soluzione di flusso di lavoro automatizzata per semplificare e automatizzare le attività aziendali ripetibili, ridurre al minimo il margine di errore e aumentare l'efficienza complessiva. Ciò, a sua volta, migliora notevolmente i processi aziendali e consente di risparmiare molto tempo e fatica nell'instradamento delle richieste. I manager possono prendere decisioni più rapide e intelligenti e i dipendenti hanno la possibilità di collaborare in modo più produttivo e agile. I flussi di lavoro degni di nota offerti da Convo includono la richiesta di ferie, l'onboarding dei dipendenti, il processo di approvazione, le domande di viaggio e molto altro. Convo è comodamente disponibile su Web, iOS e Android.