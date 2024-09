Software Intranet per i dipendenti - App più popolari - Saint-Barthélemy Più popolari Aggiunti di recente

Una intranet è una rete privata riservata accessibile online, generalmente utilizzata da un gruppo specifico come un team o un'azienda. Le intranet dei dipendenti sono progettate per offrire al personale una piattaforma centralizzata per la collaborazione, la condivisione di contenuti multimediali, la comunicazione, la formazione, il feedback e varie altre attività. Le soluzioni intranet per i dipendenti consentono alle aziende di selezionare o combinare funzionalità di diversi tipi di software, come comunicazioni interne o sistemi di gestione dei contenuti aziendali. Se una intranet non dispone di funzionalità native, spesso si integra con le soluzioni software più diffuse, consentendo agli utenti di accedere a questi strumenti direttamente dal portale intranet.