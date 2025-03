Software per le comunicazioni dei dipendenti - App più popolari - Uzbekistan

goHappy

gohappyhub.com

Gohappy sta rivoluzionando il modo in cui i datori di lavoro comunicano e si impegnano con i loro lavoratori in prima linea fornendo loro la tecnologia più inclusiva e semplice da usare mai creata. In un mondo in cui la comunicazione in corso con i lavoratori in prima linea è essenziale, Gohappy ha capito che le soluzioni basate su app, le confine quotidiane e i messaggi sulle schede dei pin non funzionano. La chiave del successo di Gohappy è consentire ai datori di lavoro di raggiungere il 100% dei loro dipendenti in prima linea dove sono già - nei loro messaggi di testo. Un feed automatizzato dal sistema di registrazione del datore di lavoro significa che i loro dipendenti attivi sono sempre a pochi secondi dalla ricezione di comunicazioni immediate. Sono in grado di raggiungere tutti i loro dipendenti o gruppi specifici, con testi standard o includere video, immagini, collegamenti, sondaggi e altro ancora, tutti traducibili nella loro lingua preferita. Fondato da Shawn Boyer che ha anche fondato Snagajob - il più grande mercato della nazione per il lavoro orario - e una squadra che porta oltre 100 anni di esperienza di coinvolgimento dei dipendenti in prima linea, la missione di Gohappy è di aiutare tutti i lavoratori in prima linea a sentirsi più apprezzati e connessi in modo da poter raggiungere il loro pieno potenziale. Con solide capacità di messaggistica e di feedback, Gohappy sta conducendo il progresso del coinvolgimento dei lavoratori in prima linea e si sforza di essere la migliore azienda al mondo per aiutare i datori di lavoro a massimizzare tale impegno.