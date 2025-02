Software per le comunicazioni dei dipendenti - App più popolari - Tunisia

Assembly

joinassembly.com

L'assemblaggio è una moderna piattaforma di coinvolgimento basata sull'intelligenza artificiale che semplifica il riconoscimento, i premi, la comunicazione interna e la collaborazione all'interno dell'organizzazione. Questo singolo hub conveniente offre soluzioni di coinvolgimento complete e versatili, tra cui annunci, assistenti di lavoro per l'IA, concorsi, sondaggi e altro ancora. Assembly fornisce un ampio catalogo di premi, come carte regalo, swag personalizzati, premi culturali e donazioni di beneficenza, promuovendo una cultura del posto di lavoro in cui i dipendenti si sentono apprezzati, apprezzati e connessi. Potenti analisi consentono ai manager di ottenere approfondimenti sul sentimento aziendale, garantendo un ambiente in cui i dipendenti si sentono ascoltati e compresi. Riconosci la tua squadra in modo significativo allineare i valori fondamentali con il riconoscimento per incoraggiare Daily Embrace da parte della squadra. Migliora il riconoscimento con un vasto catalogo di premi tra cui carte regalo, swag personalizzati, premi culturali e donazioni di beneficenza. Automatizza le pietre miliari e il riconoscimento dell'anniversario celebra il compleanno o l'anniversario di ogni compagno di squadra con shoutout personalizzati automatizzati. L'integrazione senza soluzione di continuità con Microsoft Teams e Slack si impegnano perfettamente dove si lavora, con integrazione sicura e aggiornamenti di dati in tempo reale. Inserisci i dati una volta per la sincronizzazione immediata attraverso le piattaforme. Migliora il coinvolgimento dei dipendenti Utilizzo di CEO e aggiornamenti esecutivi, vari sondaggi per i dipendenti, check-in settimanali e sondaggi sulla soddisfazione per migliorare il coinvolgimento. Strutturare strumenti di leva finanziaria delle comunicazioni interne come modelli AMA, feed di notizie, modelli di aiuto, feed di gruppo, rompighiaccio, gestione delle idee, wiki interni e strumenti di incontro per migliorare i flussi di lavoro di comunicazione. Aumenta la produttività del team Utilizzo di riassunti giornalieri, agende, note di riunioni, feedback del prodotto, liste di vittorie e un CRM di vendita leggero per aumentare la produttività. Semplifica le risorse umane e il reclutamento di sondaggi di implementazione per benefici per i dipendenti, interviste di uscita, punteggi ENP, referral interni, domande di intervista e nuovi feedback di noleggio, insieme al monitoraggio del tempo degli appaltatori e ad altri modelli di risorse umane.