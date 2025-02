Software per le comunicazioni dei dipendenti - App più popolari - Terre australi francesi

Oneteam

Potrebbe non sorprenderti che connetterti con la tua forza lavoro senza scrivania sia una grande sfida. Sono distribuiti su più posizioni, non si siedono dietro un computer, non hanno un indirizzo e-mail aziendale e spesso lavorano solo a tempo parziale, per nominare alcuni motivi. Metodi della vecchia scuola come intranet, esplosioni e-mail, guide di carta e bacheche non lo tagliano più. Creano ciò che dubitiamo della "gap senza scrivania". E indovina cosa? Questo divario può drenare il coinvolgimento, la lealtà e il successo della tua squadra, spingendo i tuoi migliori talenti fuori dalla porta e influenzando negativamente la crescita del tuo business. In OneTeam, abbiamo realizzato l'app definitiva per colmare questa lacuna. Pensalo come il tuo toolkit all-in-one: comunicazione senza soluzione di continuità, onboarding liscio, e-learning interattivo, sondaggi approfonditi e liste utili: tutto ciò di cui hai bisogno, tutto in OneTeam. Oggi, OneTeam cerca di scatenare il pieno potenziale dei lavoratori senza scrivania in tutto il mondo e ha già ottenuto il successo nel colmare il divario da scrivania per organizzazioni tra cui H&M, Toolstation, IBIS, WestCord Hotels e DPD. L'hub dei dipendenti intuitivo di OneTeam semplifica l'accesso a aggiornamenti e informazioni essenziali in movimento. Vantaggi di OneTeam: • Caratteristiche dell'app integrata per comunicazione, formazione e coinvolgimento • Completamente personalizzabile per le esigenze della tua organizzazione • Facile da implementare e gestire